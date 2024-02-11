تبطين ترعة منيل إسماعيل بطول 2700م بدسوق

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الأحد، إستكمال العمل فى تأهيل وتبطين ترعة منيل إسماعيل بقرية شباس الملح مركز دسوق بطول ٢٧٠٠م، وذلك فى إطار المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر، كمحور رئيسى من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أكد المحافظ أن المشروع القومى لتبطين وتغطية الترع نقلة حضارية، تأتى ضمن خطط وإستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية توزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية، إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، ويعد المشروع بمثابة نقلة نوعية تسعى إليها الحكومة المصرية فى كافة قرى ونجوع مصر، لتطوير شبكة الترع والمصارف، مما يساعد على تقليل تلوث البيئة، ويستهدف الحفاظ على كميات المياه التى يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية.