اتحاد الكرة يقدم حسام حسن في مؤتمر صحفي ضخم

يعقد اتحاد الكرة، الأربعاء المقبل، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة، الساعة الثالثة عصرًا لإعلان تفاصيل التعاقد من حسام حسن لقيادة منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام، قد أعلن في اجتماعه الثلاثاء الماضي، تعيين حسام حسن بجانب توأمه إبراهيم حسن على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

وينتظر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن الجهاز المعاون للعميد، والذي على الأرجح سيضم طارق سليمان وأحمد الكأس مدربين، سعفان الصغير مدربا للحراس، مع تولي إبراهيم حسن منصب مدير الكرة.

ورحل روي فيتوريا عن قيادة المنتخب بسبب الخروج أمام الكونغو الديمقراطية، من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

ويعد حسام حسن أحد أبرز النجوم في تاريخ منتخب مصر، علما بأنه الهداف التاريخي للفراعنة، فيما تولى بعد اعتزاله قيادة العديد من الأندية المصرية على رأسها الزمالك وبيراميدز وسموحة والاتحاد والمصري البورسعيدي، بخلاف قيادة منتخب الأردن في تجربة قصيرة خارج مصر.

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