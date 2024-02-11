قبل نهائي نيجيريا وكوت ديفوار.. السجل الذهبي لأبطال أمم أفريقيا

يسدل الستار مساء اليوم الأحد، علي النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك حين يلتقي منتخب كوت ديفوار "صاحب الأرض" مع نظيره منتخب نيجيريا علي ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان.

ونعرض في السطور التالية، أبطال أمم أفريقيا عبر التاريخ كالتالي:

1- منتخب مصر"البطل التاريخي" : 7 ألقاب أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

2- منتخب الكاميرون: 5 ألقاب أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017.

3- منتخب غانا: 4 ألقاب أعوام 1963 و1965 و1978 و1982.

4- منتخب نيجيريا: 3 ألقاب أعوام 1980 و1994 و2013.

5- منتخب الجزائر: لقبين عامي 1990 و2019.

5- منتخب كوت ديفوار: لقبين عامي 1992 و2015.

5- منتخب الكونغو الديمقراطية: مرتين عامي 1968 و1974.

6- منتخب المغرب لقب واحد عام (1976)

6- منتخب تونس لقب واحد عام (2004)

6- منتخب جنوب أفريقيا لقب واحد عام (1996)

6- منتخب زامبيا لقب واحد عام (2012)

6- منتخب السنغال لقب واحد عام (2021).

6- منتخب السودان لقب واحد عام (1970)

6- منتخب إثيوبيا لقب واحد عام (1962)

6- منتخب الكونغو لقب واحد عام (1972)