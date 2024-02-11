تحرير 2378 محضرا تموينيا في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية ورقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين خلال شهر يناير الماضي تمكنت من ضبط 2387 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات ، استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول ، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين ، والجهات المعنية ، لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق ، والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتضمن تقرير مديرية التموين بالمنيا ، أن الحملات خلال شهر يناير الماضي ، أسفرت عن ضبط 2387 مخالفة، منها ، 1887 مخالفة للمخابز البلدية ، وتنوعت المخالفات بين ، (693 خبز ناقص الوزن - 475 خبز غير مطابق للمواصفات - 258 توقف عن الإنتاج - 14 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم - 95 مخالفة لعدم وجود سجلات)، و582 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

واستعرض التقرير الشهرى ، ضبط 500 مخالفة تموينية ، خلال المرور على الأسواق ، تنوعت بين ، (37 عدم إعلان أسعار المنتجات - 20 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - 15 سلعا بدون صلاحية - 6 إدارة منشأة بدون ترخيص - 22 ذبح خارج المجازر الحكومية - 116 سلعا مجهولة المصدر - 5 مخالفة غش تجاري – 2 مخالفة اسطوانات - 7 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 48 مخالفة لتجار تموينيين)، و222 قضية أخري متنوعة .