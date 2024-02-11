ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال افريقيا قبل بدء الجولة الرابعة

يستعد الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري وبدء منافسات الجوله الرابعه من مرحله دور المجموعات للمسابقه القاريه الافريقية.

ويأتي الأهلي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط بينما يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا برصيد خمس نقاط وهو نفس رصيد سيمبا التنزاني وصيف البطولة.بينما يأتي فريق ميدياما الغاني رابعا وأخيرا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏



مران الأهلي اليوم الاحد..

واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش.‏

وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق ‏المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، ‏في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء ‏للجهاز الفني واللاعبين