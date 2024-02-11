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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي الكأس خارج مصر للمرة الأولى .. موعد قمة الأهلي والزمالك المرتقبة بالسعودية والجوائز المالية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يستضيف ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض، مواجهة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، مساء يوم الثامن من شهر مارس المقبل ، وهي المرة الأولى تاريخياً التي يقام فيها النهائي خارج مصر.

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الأهلي يكتفي بتدريبات الجيم استعدادا لشباب بلوزداد الجزائري

ومن المقرر أن يحصل الفريق الفائز من اللقاء على ٣٥٠ ألف دولار مقابل حصول الخاسر على ١٥٠ ألفًا، و ١٠٠ ألف دولار لكل فريق إضافية نظير التواجد في اللقاء.

على صعيد آخر يستعد الأهلي لاستئناف مشواره في دوري أبطال إفريقيا بملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع  خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

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