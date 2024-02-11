حملات لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع، والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام والإعلانات غير المرخصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط حركة الشارع وتيسير حركة المرور ، أمام المارة من المواطنين والمركبات، وفي هذا السياق، نفذت حملة إشغالات بمدينة مطاي شمال المنيا، في شارع الثورة وميدان النافورة، بجوار موقف الغروب، وباقي الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وتم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي، وإزالة الإشغالات منها، وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات، وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

وفى مركز ومدينة المنيا، واصلت الوحدة المحلية حملاتها، لضبط حركة الشارع، وإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة، بشوارع حى غرب المدينة، والتي تعيق حركة المواطنين، وتمثل تعدياً سافراً على حرم الطريق، والأرصفة الجانبية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، حملات تفتيشية ورقابية بمراجعة الإعلانات، وإزالة العشوائية والمخالفة منها، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط، التي تتضمنها لائحة الإعلانات، حرصاً على المظهر الحضاري للمدينة، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٣٠ إعلانًا غير مرخص، بشوارع المدينة، كما واصلت سيارة التراخيص المتنقلة عملها، حيث تم ترخيص ٢٦ إعلانا وبدء تقنين وضع ١٦ إعلانًا غير مرخص، وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات.