تنفيذ تجديدات لمرافق البنية التحتية بمقر جامعة جنوب الوادي

تنفذ جامعة جنوب الوادي فى قنا، مجموعة من الإصلاحات والتطوير لمرافق البنية التحتية بمقر الجامعة شرق قنا، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، بجولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير العمل بالجامعة شملت الجولة التفقدية بوابة الكيلو6 وبوابة المساكن والأسوار الخارجية للجامعة.

ووجه رئيس الجامعة بالاهتمام بالمظهر الحضاري والتخلص من النباتات التالفة وحسن استثمار الموارد المتاحة.

كما تابع رئيس الجامعة خلال جولته تأهيل الأرصفة ووجه بسرعة تركيب اللافتات الإرشادية بمختلف أنحاء الجامعة.

قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بالأسوار الخارجية لمستشفيات قنا الجامعية بحضور لفيف من القيادات الإدارية.

ووجه رئيس الجامعة بالتطوير الشامل لبوابة السيارات والافراد والاهتمام بالمظهر الحضاري وتأهيل الأرصفة الخارجية.

وأكد رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لأعمال التطوير في إطار مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة.