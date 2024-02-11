تكريم العاملين المتميزين في شركة مياه الشرب بالمنوفية

كرم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، 23 من العاملين بفرع الشركة بالباجور لقيامهم بإصلاح شامل لحوض SBR 1 لمحطة معالجة كفر الخضرة بحضور الأستاذة منى القفل رئيس قطاع الموارد البشرية والمهندس طارق زغلول مدير فرع الشركة بالباجور.

وقال إن التكريم جاء تقديراً لجهود فريق عمل مكون من مهندسين وكميائيين وفنيين وعمال بفرع الباجور في إنجاز المهام الموكلة لهم بكفاءة وجودة عالية وخلال فترة زمنية قصيرة وبأقل الإمكانيات مطالباً جميع العاملين بالشركة ببذل المزيد من الجهد والتفانى في العمل .

وأكد نجيب أن الشركة تسعى إلى حل مشكلات المواطنين في أسرع وقت ممكن لتحقيق رضاهم، كما تسعى من خلال هذا التكريم إلى خلق روح المنافسة بين أفرع الشركة المختلفة لتقديم خدمات متميزة، في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تقديم كوب مياه نظيف، والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

وفى سياق متصل ، كرم رئيس الشركة،الأستاذ محمد الصاوى مدير إدارة خدمة المواطنين وذلك لحصول الإدارة علي نسبة إنجاز 100% خلال عام 2023 بمنظومة الشكاوى الواردة للخط الساخن 125 .

يذكر أن الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يعمل على مدار الساعة في تلقى شكاوى المواطنين، بشأن أعطال مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق مدن ومراكز وقرى المحافظة، ويجري التعامل معها بشكل فوري، والعمل على حلها.