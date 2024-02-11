شبانة: فيتوريا صاحب أفكار سطحية

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل جديدة عن التقرير الذي قدمه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر قبل رحيله.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم انه تردد أن فيتوريا أوصى بإستبعاد لاعبين من القوام الاساسيى عن صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة وهم ثلاثي الدفاع أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح إضافة إلى مهند لاشين ومحمود كهربا ومحمد أبو جبل.

وتعجب شبانة من طلب فيتوريا خاصة وأنه على سبيل المثال اصر على ضم فتوح خلال فترة إيقافه مع الزمالك وأصر على الدفع بحجازي طوال المباريات برغم من عدم جهازيته الكاملة ولم يعطي الفرصة لبقية المدافعين خاصة ياسر إبراهيم المتألق مؤخرا.

ودع منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، بطولة كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى، وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الترجيح.

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