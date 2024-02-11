"أبو زعبل للكيمياويات المتخصصة" تستقبل وزير الصناعة البلغاري ووفد رفيع المستوى

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة حرص الشركات والوحدات التابعة على عقد شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات العالمية للنهوض بالصناعة؛ استقبلت شركة أبو زعبل للكيمياويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) التابعة للوزارة بوجدان بوجدانوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري ووفد مرافق رفيع المستوي ضم كل من نائب وزير الصناعة البلغاري وممثل الملحق التجاري لسفارة بلغاريا بالقاهرة وستيفان جلابوف مدير عام شركة TBS البلغارية.

أوضح "بكر" أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الطرفين، حيث قام الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيمياويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بإستعراض نبذة عن مجالات عمل الشركة وأبرز منتجاتها حيث تعد الشركة رائدة في مجال الصناعات الكيميائية المتخصصة ولها دور حيوي في كلا المجالين العسكري والمدني، كما استعرض نتائج التعاون مع عدد من الشركات البلغارية وعلى رأسها شركة "TBS" والتي توفر مجموعة من الحلول التكنولوجية في مجال الأمن بالبر والجو والفضاء، وكذا شركة "VMZ" العاملة في مجال تصنيع الذخائر، كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلي في مجال تصنيع الذخائر ومدي إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة (مصنع 18 الحربي) بما يساهم في تعزيز قدراتها للتصدير.

وتم خلال اللقاء التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الشراكة الإستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البلغارية المتقدمة والإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعات متعددة.

من جانبه أعرب بوجدان بوجدانوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن تقديره لحُسن الاستقبال كما أعرب عن تطلعه إلى أن يكون هذا اللقاء خطوة هامة لتحقيق تعاون مثمر بين الجانبين البلغاري والمصري، لافتاً إلى أن اللقاء شهد كذلك بحث إمكانية قيام عدد من الشركات البلغارية بتوريد خامات ومعدات لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة.

وأشاد الوزير البلغاري بدور وزارة الإنتاج الحربي المستمر لتشجيع الاستثمار في مصر ونشاطها الملحوظ في دعم المشروعات القومية والتنموية بالدولة، معرباً عن اهتمام الجانب البلغاري بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين خاصةً في ظل علاقات الصداقة (البلغارية– المصرية) المتينة والممتدة تاريخياً، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات والحرص على الإستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة.

وحرص وزير الصناعة البلغاري على توجيه الدعوة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في معرض الصناعات الدفاعية المقرر إقامته في بلغاريا خلال شهر يونيو المقبل.

وتم التأكيد على وجود توافق مشترك على ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين إلى الأمام، والذي يعكسه وجود سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الطرفين والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ووفد مرافق بشهر فبراير الجاري مع مدير عام شركة "TBS" البلغارية على هامش النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي “WDS 2024” الذي أقيم بالسعودية، وكذا لقاء السيد الوزير بممثلي الشركة البلغارية بشهر ديسمبر الماضي داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".



