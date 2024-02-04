وزير الإنتاج الحربى يشهد افتتاح معرض الدفاع العالمى فى السعودية

حضر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزيـر الدولة للإنتاج الحربى، افتتاح معرض الدفاع العالمى 2024 «WDS» المقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجارى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار الوزير إلى أن مشاركته بمعرض الدفاع العالمى 2024 «WDS» تأتى فى ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصرى والسعودى والحرص على الاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع فى مجال الصناعات الدفاعية، مثمناً مشاركة الجانب السعودى وعلى رأسه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية فى معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية «EDEX» فى نسخه الثلاث بأعوام 2018 و2021 و2023، لافتاً إلى وجود شراكات تعاونية مثمرة بين وزارة الإنتاج الحربى والجانب السعودى فى مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، مضيفاً أن آخر أوجه هذه الشراكات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية بشهر ديسمبر الماضى.

كما حضر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى «منتدى قادة دفاع المستقبل»، الذى عقد على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعـرض، بحضور رؤساء أركان الدول والمسئولين الحكوميين والعسكريين والصناعيين حول العالم.

والتقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى على هامش معرض الدفاع العالمى، ثابت العباسى وزير الدفاع العراقى، حيث أكد الوزير عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، مستعرضاً الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بشركات الوزارة، مشدداً على حرص الوزارة على التعاون التام مع الجانب العراقى فى كل المجالات سواء فى شكل تصنيع مشترك أو نقل للتكنولوجيا أو غيرها من أوجه التعاون، مؤكداً اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات العراقية فى مختلف المجالات.