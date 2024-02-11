مواطني كينيا : سيساعد بروتوكول مابوتو ولكن فقط إذا تم تنفيذه

مقتل شابتين إحداهما تبلغ من العمر 20 عامًا والأخرى 26 عامًا ، واكتشفت جثتيهما في شقق قصيرة الإيجار في العاصمة الكينية نيروبي، أثارت غضب البلاد بسبب ارتفاع معدلات قتل النساء.

وفقًا لتقديرات منصتي التحقيق Africa Uncentriced وAfrica Data Hub، قُتلت حوالي 500 امرأة كينية بين عامي 2017 و2024.

تشير جرائم القتل هذه إلى انتظام مثير للقلق في العنف القائم على النوع الاجتماعي في كينيا، بعد مرور 20 عامًا على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف أيضًا باسم بروتوكول مابوتو لحقوق المرأة، الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي في 11 يوليو 2003.

إنها إحدى الصكوك الأكثر شمولاً وتقدمًا في العالم فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة.

وتشهد غالبية البلدان، بما في ذلك كينيا، عددًا كبيرًا من انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والأطفال، بما يتعارض مع بروتوكول مابوتو.

كانت هناك حاجة إلى بروتوكول محدد لحقوق المرأة لمعالجة حقوق النساء والفتيات الأفريقيات، وقالت القاضية إلسي نوانوري طومسون، وهي قاضية بالمحكمة العليا لولاية ريفرز في نيجيريا وقاضية سابقة ونائبة رئيس المحكمة العليا في ولاية ريفرز في نيجيريا، في وثائق حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، يبدو أن حقوق النساء والفتيات الأفريقيات تفلت من بين الشقوق، المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

"لقد أنشأ البروتوكول حقوقًا جديدة ووسع نطاق الحقوق القائمة، ومن ثم فهو يحظر العنف ضد المرأة في المجالين الخاص والعام.

يضمن البروتوكول حقوقًا واسعة النطاق للمرأة، بما في ذلك الحق في المشاركة في العمليات السياسية، والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل، وتحسين الاستقلال الذاتي في قراراتها المتعلقة بالصحة الإنجابية، ووضع حد للممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من بين أمور أخرى.

ويغطي نطاقًا واسعًا من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويعتبر واحدًا من أكثر أدوات حقوق الإنسان تقدمًا على مستوى العالم.

ويقال إن بروتوكول مابوتو تقدمي لأنه يمنح المرأة الأفريقية حقوقا جديدة ويتوسع في المعايير المعيارية التي لم تكن كاملة أو تم حذفها في معاهدات أخرى، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق الأفريقي للإنسانية وحقوق الناس.

ومع ذلك، فإن تطلعات الاتحاد الأفريقي للتصديق العالمي على بروتوكول مابوتو من قبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 55 دولة بحلول نهاية عام 2020 لم تتحقق.

قضايا في التنفيذ

ولم يتم التصديق على البروتوكول من قبل أكثر من 10 دول أفريقية. وحتى أولئك الذين صدقوا عليها مثل كينيا حددوا عددا من القضايا التي تجعل من الصعب تنفيذها بشكل كامل بما ينتهك حقوق النساء والأطفال.

لم تصدق الدول التالية بعد على بوتسوانا وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإريتريا ومدغشقر والمغرب والنيجر والصومال والسودان.

وقال القاضي طومسون في مقابلة مع صحيفة إيست أفريكان: "إلى أن تصدق جميع الدول على البروتوكول دون تحفظ، ستظل حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء أفريقيا معرضة للخطر".

وقد صدقت بعض البلدان كينيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وموريشيوس، والكاميرون، وناميبيا، وجنوب أفريقيا على البروتوكول ولكنها أبدت تحفظات عليه، وهو ما لا يزال يعيق تطبيقه الكامل.

لا تعتبر كينيا نفسها ملزمة بأحكام المادة 10 (3) التي تتطلب من الدول الأعضاء خفض الإنفاق العسكري لصالح التنمية الاجتماعية والنهوض بالمرأة.

أبدت أوغندا تحفظات على المادة 14 (1) (أ) و14 (2) (ج) التي تكلف الدول الأعضاء بضمان احترام وتعزيز حق المرأة في الصحة الجنسية والإنجابية.

على الرغم من أن جنوب السودان لم يصدق رسميًا على البروتوكول، فقد وافق على الاقتراح البرلماني للتصديق ولكنه أبدى تحفظات على العديد من المواد بما في ذلك المادة التي لا تشجع على تعدد الزوجات، وحق المرأة في التحكم في حياتها الجنسية وتقرير ما إذا كانت تريد إنجاب أطفال وكذلك الحق في إنجاب الأطفال\ اختاري وسائل منع الحمل.

ومن العوامل الأخرى التي تقف في طريق حقوق المرأة والطفل هي الأعراف والمواقف الاجتماعية والثقافية.

وفي العديد من المجتمعات، تظهر هيمنة الذكور في السلوك العنيف تجاه النساء والفتيات. يعد الضغط الاقتصادي والفقر من الدوافع المهمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

يمكن أن يؤدي اعتماد المرأة المالي على الشركاء الذكور إلى مواقف لا تستطيع فيها ترك العلاقات المسيئة.

ويمكن للصعوبات الاقتصادية، التي تفاقمت بشكل خاص بسبب جائحة كوفيد-19، أن تزيد من التوتر والإحباط لدى الأسر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى العنف.

وقالت السيدة القاضية إيماني عبود، رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: "إن عدم نجاح بعض المبادرات التنموية السابقة في القارة يُعزى، من بين أمور أخرى، إلى الافتقار إلى التأييد أو الوعي من جانب الشعب الأفريقي نفسه".

"لا يقتصر الالتزام الدولي للدولة في مجال حقوق الإنسان على التصديق على صك حقوق الإنسان وإدراجه في القانون المحلي.

ويتضمن أيضًا التزامات بالامتثال للقرارات التي تتخذها هيئة معاهدات حقوق الإنسان المنشأة بموجب تلك الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى الفشل في الالتزام بحقوق المرأة والطفل، الأعراف والمواقف الاجتماعية والثقافية.

يوجد في العديد من المجتمعات اعتقاد عميق بهيمنة الذكور وتبعية الإناث، وهو ما يمكن أن يتجلى في سلوك عنيف تجاه النساء والفتيات. يعد الضغط الاقتصادي والفقر من الدوافع المهمة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

يمكن أن يؤدي اعتماد المرأة المالي على الشركاء الذكور إلى مواقف لا تستطيع فيها ترك العلاقات المسيئة.

ويمكن للصعوبات الاقتصادية، التي تفاقمت بشكل خاص بسبب جائحة كوفيد-19، أن تزيد من التوتر والإحباط لدى الأسر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى العنف.

وقال القاضي طومسون في مقابلة مع صحيفة إيست أفريكان: "منذ دخول بروتوكول مابوتو حيز التنفيذ في عام 2005، وقعت عليه 49 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي وصدقت عليه 44 دولة".