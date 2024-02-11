محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام الدراسة في مدارس رفح

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاحد انتظام الدراسة في عدد من مدارس إدارة رفح التعليمية، في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني، في حضور عواد الخليلي، مدير إدارة رفح التعليمية.



وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بزيارة مدارس الامل في قرية صلاح الدين، والبرث، والهادلي والوحدة، بجانب تفقد استراحة المعلمين في مدرسة الوحدة ودار شروق في قريتي صلاح الدين والبرث.



وأكد المحافظ علي أن اجمالي عدد الطلبة في مدارس رفح يبلغ 6 الاف و800 طالبا وطالبة، من بينهم 472 طالبا وطالبة في مدرسة الوحدة، 327 طالبا وطالبة في مدرسة الهادلي، و177 طالبا وطالبة في مدرسة الامل.



وأعلن المحافظ عن انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة وعددها 624 مدرسة مقيدًا بها 123 ألفًا و319 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 10 آلاف معلم ومعلمة.



وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة للمدارس ومتابعة حضور وغياب الطلاب، مع التأكيد على نظافة المدارس والإشراف اليومي، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب داخل المدارس وتفعيل المجموعات المدرسية.

وأشار المحافظ الي لقاء عدد من أولياء الأمور والمواطنين خلال جولته التفقدية، والاستماع الي مطالبهم، موجهًا بتوفير كافة الخدمات لهم وتيسير حياتهم اليومية.