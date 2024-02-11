سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي.. شهد سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية والقطاع الصرفي، استقرارًا، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي اليوم الاحد، وجاء سعره امام الجنية المصري على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنية المصري

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي صباح تعاملات البيع والشراء ليسجل سعر الريال السعودي 8.19 جنيه و8.22 جنيه للبيع، وفقًا لتحديثات البنك الأهلي الأخيرة، ويشهد سعر الريال السعودي هدوءًا تامًا في أسعار البيع والشراء منذ منتصف 2023.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه على استقراره في البنك المركزي وسجل في هدوءه 8.21 جنيه و8.25 جنيه للبيع، وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأول لعام 2024 برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

لم يسجل سعر الريال السعودي أي تحرك جديد في سعري البيع والشراء، وسجل في بنك CIB استقراره مقابل الجنيه المصري وجاء 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

للشراء: 8.21 جنيه

للبيع: 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

للشراء: 8.19 جنيه

للبيع: 8.26 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

للشراء: 8.22 جنيه

للبيع: 8.25 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

للشراء: 8.19 جنيه

للبيع: 8.25 جنيه