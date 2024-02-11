موعد مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الليجا والقنوات الناقلة

يواجه فريق برشلونة، نظيره غرناطة في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى الإسبانى لكرة القدم "الليجا".

موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الليجا

تنطلق مباراة برشلونة وغرناطة اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة في الليجا

ستكون مباراة برشلونة وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة beIN sports HD 1، بصوت المعلق حسن العيدروس.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبو البارسا 47 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.

في المقابل، يدخل فريق غرناطة اللقاء بعد التعادل مع لاس بلماس، في المركز التاسع عشر في ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 12 نقطة من 23 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل 6 لقاءات وخسر 15 مواجهة، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.

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