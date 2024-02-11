ضبط فرد أمني متهم بسرقة 3 خزائن بمحل عمله بالإسكندرية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الإسكندرية، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.



وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (فرد أمن "إدارى " بأحد المحلات التجارية - كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل 3 خزائن بالمحل محل عمله.

وبمواجهته اعترف باستغلال طبيعة وظيفته بالمحل المشار إليه وارتكاب الواقعة، وتم بارشاده ضبط المبلغ المستولى عليه.



وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بمجمع عابدين، طالب بالسجن 3 سنوات، وذلك علي المتهم «محمد.م» ، لاتهامه بإحراز جوهر«الميثامفيتامين» للإتجار وسلاح أبيض «مطواه» للدفاع عن نفسه.

السجن 3 سنوات لطالب بتهمة حيازة مخدرات بالأميرية

كانت النيابة العامة أحالت المتهم «محمد.م» إلى محكمة الجنايات، لأنه في يوم 23 يوليو للعام الماضى بدائرة قسم الأميرية بمحافظة القاهرة، وتم القبض عليه وبحوزاته جوهر الميثامفيتامين وسلاح أبيض "مطواه".

أضاف الشاهد الأول عبدالعال عبدالعزيز نقيب شرطة قسم الأميرية؛ بأنه حال تواجده بدائرة اختصاصة رأى المتهم يستقل دراجة نارية يقودها ويسير عكس الاتجاه، فاستوقفه، ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 19 لفافة لجوهر الميثامفيتامين ومبلغ مالى وهاتف محمول, وبمواجهته أقر بإحرازه للموارد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلته لما تم بيعه, والهاتف المحمول والدراجة للترويج وسلاح ابيض للدفاع عن نفسه.

قرار جديد في واقعة العثور علي جثة شخص مجهول الهوية بالقليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية،التصريح بدفن جثة شخص مجهول الهوية وملقى وسط الأراضي الزراعية بقرية كفر الرجالات التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية عن الواقعة وملابساتها.

وكان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طوخ من أحد أهالي قرية كفر الرجالات التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاة في أحد الأراضي الزراعية بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وملقاة في الأراضي الزراعية وجرى نقلها إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها عن الواقعة وملابساتها وكشف هوية صاحبها.