قبل نهائي أمم أفريقيا.. الجوائز المالية للبطل والوصيف

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت نهائي أمم أفريقيا، حيث تنطلق في العاشرة مساء اليوم الأحد، صافرة "العرس الأفريقي" المرتقب، والذي يجمع بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب نيجيريا، والتي يحتضنها ملعب "الحسن واتارا" بالعاصمة أبيدجان.

الجوائز المالية لبطل أفريقيا والوصيف

تشهد النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم أفريقيا، رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة خلال النسخة التالية بنسبة نسبة تصل إلى 40٪ ، حيث وصلت جائزة البطل الى 7 ملايين دولار.

فيما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار وجائزة المركز الثالث والرابع: 2.5 مليون دولار.

وصرح باتريس موتسيبي رئيس الكاف سابقًا: "لقد حقق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى."

وأضاف قائلا: "لقد قمنا بزيادة الجائزة المالية للفائز بكأس الأمم الأفريقية إلى 7 ملايين دولار أمريكي، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة المالية السابقة لكأس الأمم الأفريقية."

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات. موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة كوت ديفوار ونيجيريا اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا عبر بي إن سبورت "beIN AFCON 1" و"beIN AFCON 2" بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على قمر النايل سات.