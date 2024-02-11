مران الزمالك..تدريبات اضافيه لياسر حمد

على ملعب الدفاع الجوي

خضع الفلسطيني خضع الفلسطيني ياسر حمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات إضافية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات إضافية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ونفذ ياسر حمد مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية الفردية، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد عودته من الخارج بعد سفره مؤخرا لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.