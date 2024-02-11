مفاجأة.. مصطفى فتحي فى تدريبات الزمالك

حرص مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، على تحية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد لدفاع الجوي.

وتواجد مصطفى فتحي في مران الأبيض لتحية زملائه السابقين، بعدما تصادف موعد التدريبات الجماعية لفريقي الزمالك وبيراميدز بالملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.