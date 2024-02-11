الإعدام لمُتهم مُدان بإنهاء حياة صديقه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، حُكماً بالإعدام على مُتهم مُدان بإنهاء حياة صديقه طعناً في الشرقية.

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وكانت النيابة العامة قد أسندا إلى المتهم بأنه في غضون شهر يوليو الماضي،قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض عبارة عن "سكين"، وما إن ظفر به حتي انهال عليه بضربات متتالية بجسده، وبعد أن شلت مقاومته، نحر عنقه قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بالقطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم فارس.م أنه في يوم 7 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن ما ورد إلى ضابط الواقعة من معلومة تفيد حيازة المُتهم للمواد المُخدرة بقصد الإتجار ومكان تواجده ليست بذاتها كافية للقول بتوافر حالة التلبس بتلك الجريمة التي يُشترط لتوافرها أن يدركها مأمور الضبط القضائي بنفسه بأي حاسة من حواسه.

فلا تجزيء تلك المعلومة في إثبات حالة التلبس ولو أكدتها تحرياته السرية التي لا تعبر كذلك إلا عن رأي مجريها.