البيت الأبيض يندد بتصريحات بايدن الداعية لغزو روسيا

آدان البيت الأبيض تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، واصفاً تلك التصريحات بأنها "مروعة وفاقدة للصواب".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس - في تصريح نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، "بفضل القيادة ذات الخبرة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أصبح الناتو الآن الأكبر والأكثر حيوية على الإطلاق".

وأضاف أن "تشجيع الأنظمة القاتلة على غزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب ، ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".

وكان ترامب قد قال خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا عن الفترة التي قضاها كرئيس، "إن رئيس إحدى الدول الكبرى وقف وقال: إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وتعرضنا لهجوم من روسيا، فهل ستحمينا؟".. وأضاف " قلت له : إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلا.. لن أحميكم .. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون .. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم".