موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا مساء اليوم الأحد، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، وستقام المباراة علي “ملعب فيلا بارك”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الـ6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لإذاعة لقاء مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

ترتيب مانشستر يونايتد وأستون فيلا بالدوري

يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وذلك بعد الفوز الأخير أمام وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة دون رد، بينما أستون فيلا يتواجد الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة ويأمل في الفوز في هذة المباراة وتعويض الهزيمة الماضية أمام تشيلسي.