اعتقال اسرائيلي حرض على قتل نتنياهو عبر تيك توك

كشفت وحدة الجرائم الكبرى لاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية، الأحد، إنها فتحت تحقيقا مع مواطن يبلغ من العمر 40 عاما من سكان بئر السبع للاشتباه في قيامه بـ "التحريض الخطير" على قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر "تيك توك".

وأضافت الشرطة في بيان لها إنه تم اعتقال الرجل صباح الأحد، وتم نقله للاستجواب من قبل قسم تحقيقات الشرطة من الدرجة الأولى.

وتابعت: "سيتم إحضاره لاحقا لجلسة استماع بشأن تمديد اعتقاله".

ويشغل نتنياهو منصب رئيس وزراء إسرائيل منذ 29 ديسمبر 2022.

وتعتبر الفترة الحالية من أكثر الفترات صعوبة خلال فترة توليه الحكومة، حيث شكل هجوم 7 أكتوبر خضة كبيرة للمجتمع الإسرائيلي وأدى إلى حرب لا تتوقف رغم كل الجهود الدولية الساعية إلى ذلك.