"الدواء المصرية" ومشاركة فعالة  في المؤتمر الدولي السنوي لطب الأسنان بالإمارات

شاركت هيئة الدواء المصرية، في المؤتمر الدولي السنوي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي، المنعقد في دولة الإمارات.

والمؤتمر، يعد من أكبر المؤتمرات والمعارض العلمية التي تقام سنويًا في مجال طب الأسنان، استعراض أحدث المستلزمات الطبية الخاصة بطب الأسنان وأحدث الابتكارات والتطورات في هذا المجال، وذلك بحضور كبرى المصانع والشركات العالمية والعربية.

وعلى هامش المعرض، عقدت هيئة الدواء المصرية العديد من الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية لبحث سبل التعاون في توطين صناعة مستلزمات الأسنان بمصر.

كما عقدت الهيئة اجتماعات لنقل تكنولوجيا التصنيع لبعض مستلزمات الأسنان المصنعة بالدول الأوروبية والمملكة العربية السعودية وبحث سبل توطينها داخل جمهورية مصر العربية، وتم خلالها استعراض دور الهيئة في توطين المستلزمات الطبية وانجازات الهيئة في توطين العديد من المستلزمات، وما تقدمة الهيئة من جهود للمساهمة في جذب الاستثمارات واتاحة الفرص الواعدة لدعم الاستثمار في القطاع الدوائي.

وفي نهاية الاجتماعات تم الاتفاق مع عدد من الشركات السعودية، على تنظيم لقاءات في مصر لمناقشة توقيع اتفاقيات بين الجانب المصري والسعودي لتوطين مسلتزمات الأسنان في مصر.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام هيئة الدواء المصرية بمواكبة ومتابعة التطورات العالمية في مجال طب الأسنان، وكذلك بذل كافة الجهود الممكنة لتوطين الصناعات الهامة بمصر تماشيا مع رؤية مصر 2030.