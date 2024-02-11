إرتفاع طفيف بأسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد بالفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 11 فبراير، إرتفاعا في الأسعار، لدى الجزارين ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة، وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 390 إلى 410 جنيها، مع وجود أكثر من تسعيرة لدى الجزارين في الشارع الواحد، وعدم الإلتزام بتسعيرة واحدة في الأسواق.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 100 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 93 جنيه والساسو 115 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 120 جنيها.

إرتفاع طفيف في الأسعار وكيلو البط البلدي بـ125 جنيها في الفيوم ..

وفي أسواق الطيور بلغ سعر كيلو الرومي 130 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 108 جنيها والبط البيور والفرنساوي 105 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 195 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 115جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 92 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيها والهياكل 57 جنيها والأجنحة 65 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 120 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب125 جنيها، بينما سجل سعر البيض 140 جنيها للكرتونة.

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بمزارع تربية الدواجن، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وقال شعبان سيد قطب صاحب محل لبيع الطيور الحية والمذبوحة بمدينة الفيوم أن الأسعار تشهد إرتفاعا وانخفاضا طفيفا يتراوح بين 97 و 105 جنيها، وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى، مضيفا أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور بمختلف أنواعها، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة ونحن ننتظر دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاعا في الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار.