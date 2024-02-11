الأهلي يترقب تأجيل لقاء طلائع الجيش بالدوري

يترقب مسؤولو النادي الأهلي تأجيل لقاء طلائع الجيش المقرر يوم 19 فبراير الجاري في الدوري الممتاز بسبب ضيق الوقت ورحلات سفر الفريق الأحمر.

ويخوض الأهلي يوم الجمعة المقبل مواجهة مرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم يلعب مواجهة ميدياما الغاني في ملعبه يوم 23 فبراير الجاري.

ويترقب مسؤولو الأهلي تأجيل لقاء الطلائع خاصة أن لائحة الرابطة تؤكد تأجيل اللقاء إذا كان في مدة أقل من 4 أيام من رحلات السفر خارج مصر.

وخاض الفريق الأحمر مباراة تجريبية أمس السبت ضد أبرز المواهب في قطاع الناشئين لاختبار جاهزية بعض اللاعبين قبل رحلة الجزائر.

ويغيب عن صفوف الأهلي عدة عناصر بسبب الإصابات على رأسها محمد الشناوي حارس المرمى ووسام أبو علي الوافد الجديد وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر.