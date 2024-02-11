الأحد 11 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

العثور على جثمان امرأة مصرية في نهر الراين بسويسرا

حادثة بسويسرا
حادثة بسويسرا

عثرت الشرطة السويسرية على امرأة مصرية وتدعي مريم مجدي وتبلغ من العمر 27 عامًا، في نهر الراين في لاوفن أوهوايسن (ZH).

الجدير بالذكر أنها كانت مفقودة منذ نهاية شهر يناير.

وعلي الفور ألقت الشرطة القبض  على زوجها وتم اعتقاله ولا تستبعد الشرطة بوجود طرف ثالث متورط في الجريمة وفاة المرأة في كانتون شافهاوزن.

وقالت المتحدث لشرطة كانتون شافهاوزن يوم السبت إن الشرطة عثرت على جثة المرأة هامدة على ضفاف نهر الراين بعد ظهر يوم الجمعة.

وأكد أن المشتبه به هو زوج المرأة البالغ من العمر 32 عاما ، وقد تم اعتقاله مساء الجمعة.

وصرحت الشرطة أن أسباب الجريمة تحت قيد التحقيق ، وسبب الوفاة غير واضح إلى هذه اللحظة .

وأوضحت التحريات أن المرأة كانت مفقودة منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي وأن أقارب الضحية قد أبلغوا الشرطة باختفائها وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الجريمة.

المجني عليها مريم مجدي
المجني عليها مريم مجدي
المجني عليها مريم مجدي
المجني عليها مريم مجدي
المجني عليها مريم مجدي
المجني عليها مريم مجدي

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