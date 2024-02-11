أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11 فبراير بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الأحد الموافق 11 فبراير، إرتفاعا طفيفا في الأسعار في بعض الأصناف بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق العمومية قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع، مساء أمس السبت بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من شوادر البيع والسويقات الفرعية.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الأحد العمومي بقلمشاه وسوق الأحد الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الخضروات والفاكهة بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم.

خلال ذلك شهدت أسواق الخضروات إرتفاع طفيف بأسعار البطاطس والطماطم مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، والطماطم 10 جنيهات وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و12 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و17جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، وتراوح سعر الكرنب من 25 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 60 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع..

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز وكافة أنواع الخضروات والفاكهة، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.