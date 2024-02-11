قصف إسرائيلي مكثف غرب خان يونس بغزة

تتعرض المناطق الغربية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى قصف مدفعي مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

مستشفيات خانيونس الواقعة جنوبي القطاع



وكان دعا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة الدكتور هشام مهنا إلى أهمية توفير الحماية المطلقة لمستشفيات خان يونس الواقعة جنوبي القطاع، محذرا في الوقت نفسه من عواقب انهيار القطاع الصحي بشكل كامل في غزة مع خروج مستشفيات محافظة خان يونس عن الخدمة جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مهنا في مداخلة هاتفية مع قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة إن "الوضع الإنساني تجاوز مرحلة الكارثية في ظل غياب الحلول الإيجابية لإنهاء الحرب على غزة، مما ينعكس بشكل سلبي على 2 مليون و300 ألف مواطن في القطاع"، مشيرا إلى أن محافظة خان يونس تضم 3 مستشفيات رئيسية، مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي.

وأشار المسؤول الدولي إلى سوء الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينة رفح الفلسطينية التي تبلغ 20 في المائة فقط من المساحة الإجمالية لغزة وذلك بسبب تكدس أكثر من مليون ونصف نازح مع نفاد المستلزمات الغذائية والطبية خاصة في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية منها التنفسية والفيروسية والجلدية، مؤكدا انهيار القطاع الصحي بشكل كامل في ظل ارتفاع حدة العمليات العدائية في شمال القطاع.

وشدد مهنا على صعوبة تحرك سيارات الإسعاف للوصول إلى المرضى والجرحى نتيجة العراقيل الإسرائيلية وتكدس أهالي غزة في الشوارع والخيام بشكل عشوائي، موضحا أن كل يوم من التصعيد في غزة يزيد من وقع المأساة على الفلسطينيين داخل القطاع، في ظل أوضاع وصفها بـ"الكارثية".