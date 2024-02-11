القومي لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 6 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 3 – 9 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 6 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 66 زيارة، وتم تسجيل 1 منشأة بالهيئة وجاري إدراج 1 مركز تعبئة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 3711 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1919 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5540 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 1660 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 33 ألف طن، تليها الفاصوليا والبطاطا بإجمالي 6 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنف.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 81 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف.

ومثلت السعودية والسودان وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 134 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1000 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 900 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 740 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1215 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 123 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، ماليزيا والسعودية.

وتصدر ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 333 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 53 منتج و4 شركات، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 730 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1365 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 850 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 113 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظات الشرقية، المنوفية والدقهلية، وتم تسجيل 1 مضرب أرز بمحافظة دمياط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 29 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى وجاري فحص 8 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 633 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الشرقية، الغربية، أسوان، الدقهلية، البحيرة، شمال سيناء، الجيزة، الوادي الجديد ومدينتي أكتوبر والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 38 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1635 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن عدد 4 حملات مشتركة على عدد 12 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 380 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 223 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 28 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، البحر الأحمر، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، السويس، الفيوم وقنا، وتم تسجيل 2 مخزن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، فقد تم القيام بـ 4 مأموريات رقابية على مخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات البحيرة، سوهاج، الغربية وقنا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية والشرقية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 58 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الفيوم والأقصر، وتم تسجيل 5 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية، أسيوط، الجيزة ومطروح، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء 1 وحدة لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 276 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 3 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة، وعدد 3 تظلمات لإدارة المصانع، وعدد 2 تظلم لإدارة الصادرات.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 64 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، الغربية والمنوفية