قوات الاحتلال تواصل قصف غزة.. وسقوط عشرات القتلى بخان يونس ورفح

قصفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناطق مختلفة من قطاع غزة، لا سيما وسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ128 من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكشفت مصادر صحية في القطاع، باستشهاد 25 مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مُخلفة شهداء وجرحى.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الأكسجين إلى مستشفى الأمل منذ نحو أسبوع، ما أدى لاستشهاد 3 مرضى.

ونفت الجمعية، في بيان صدر عنها، ادعاء الاحتلال بإدخاله أسطوانات الأكسجين إلى المستشفى، أو أي أجهزة طبية أخرى، مؤكدة أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة ومعدات طبية خلال اقتحامها للمستشفى، وكذلك الاعتداء على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم وإهانتهم قبل اعتقال 9 من الطواقم الطبية والإدارية، و4 جرحى، و5 من مرافقي المرضى.

وأضافت أن الاحتلال يواصل منع إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء، رغم أن مخزون الوقود أوشك على الانتهاء خلال يومين من الآن، ما يهدد بتوقف المستشفى عن العمل في ظل استمرار حصاره لليوم الـ21 على التوالي بمن فيه من مرضى وجرحى وطواقم طبية وإدارية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم، على مناطق جنوب خان يونس.

وأفادت المصادر باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بدير البلح وسط قطاع غزة.

وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين.

وكانت مصادر طبية، أفادت الليلة الماضية، باستشهاد نحو 42 شخصا جراء غارات الاحتلال على المنازل والسيارات في مدينة رفح منذ فجر أمس.

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28064 شهيدًا و67611 جريحًا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.