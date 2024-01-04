صندوق تحيا مصر يعلن حصاد الخير في 2023

كثّف صندوق تحيا مصر من أنشطته ومبادراته المختلفة في عام 2023، حيث قدم الصندوق حزمة متكاملة من المشروعات والمبادرات، للوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينهم على احتياجاتهم المعيشية.

كما أمتد نشاط الصندوق خارج حدود الدولة المصرية هذا العام ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين والسوريين، بتوجيه قوافل إغاثية شاملة لهم.

فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم أدوات مرنة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بما يدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة، وخاصةً المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي وباعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.