مدير مركز تغير المناخ يكشف عن أكبر خطر يهدد العالم (فيديو)

حذر الدكتور محمد فهيم، مدير مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، من مخاطر تغير المناخ، مؤكدًا أنه أصبح حديثًا عالميًا لا يقتصر على فئة معينة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “TeN” اليوم الأحد، إن الخطر الحقيقي يكمن في ارتفاع درجة حرارة الأرض، مشبهًا الكرة الأرضية بكائن حي يظهر عليه أعراض مرضية كجسم الإنسان.

وأضاف أن هذه الأعراض تظهر على شكل أعاصير وفيضانات وسيول وغيرها من الظواهر أو الكوارث الطبيعية.

هل تتأثر مصر بتغيرات المناخ؟

وأوضح أن مصر كباقي العالم قد ظهرت عليها أعراض تغير المناخ، لكنه ليس بالحدة التي ظهرت في باقي دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية.

وشدد على ضرورة وجود قوانين وعقوبات مشددة على الدول والأطراف المؤثرين في تغير المناخ عن طريق استخدام مصادر طاقة غير نظيفة أو ضارة للبيئة.