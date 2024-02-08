أبو الغيط: استضافة قطر معرض إكسبو الدوحة للبستنة يعزز العمل العربي لمجابهة آثار تغير المناخ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن استضافة قطر معرض "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة"، ستدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستزيد الوعي العالمي بقضايا البيئة والاستدامة، كما تعزز العمل العربي لمجابهة آثار تغير المناخ.

جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، خلال مشاركته اليوم الخميس، في الاحتفال باليوم الفخري لجامعة الدول العربية في معرض "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة"، والذي حضره من الجانب القطري عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس اللجنة الوطنية لإكسبو الدوحة للبستنة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية بأن أبو الغيط، تقدم في مستهل كلمته، بالتهنئة إلى دولة قطر قيادة وشعباً على تنظيمها لهذه النسخة الفريدة من معرض "إكسبو البستنة" الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية، بعد أن استضافت أيضا دورة استثنائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط عبّر عن شكره العميق لدولة قطر التي لم تدَّخر جهداً لتمكين الجامعة العربية من إقامة جناح في منطقة المشاركين الدوليين في "إكسبو"، وتيسير مشاركتها على نحو لافت، كما أعرب عن اعتزازه بتاريخ العرب في مجالات تشييد الحدائق واستصلاح الأراضي والحفاظ على الموارد المائية في بيئة صحراوية، مضيفا "أن العرب ورثة حضارات عريقة ازدهرت فيها البساتين وتطورت فيها تقنيات إدارة المياه ونقلها، حيث أضافوا على ذلك الرصيد الثري إنجازات أخرى لا تزال شاهدة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إلى أن أبو الغيط استعرض جهود جامعة الدول العربية في مجال مكافحة التصحر وحماية الأمن المائي من خلال إنشاء منظمات متخصصة تعمل كبيوت خبرة في المجالات الزراعية والبيئية، ومن خلال تأسيس المجالس الوزارية العربية المتخصصة.

وبخصوص جناح جامعة الدول العربية في "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة".. أوضح رشدي أن أحمد أبو الغيط أكد، خلال كلمته، أن المعرض يقدم عرضا قيّما لمسيرة العمل العربي المشترك ورؤية العرب المستقبلية لعالم أخضر مستدام، ومن أجل ذلك فقد اختير أن يكون شعار الجناح "لنعمل سوياً من أجل عالم عربي أخضر"، مشيرا إلى أنه يقدم مفهوماً جديداً عن العمل العربي في مجالات الزراعة والابتكار، إذ يركز على محاور الزراعة الحديثة والوعي البيئي والاستدامة والتكنولوجيا والابتكار، وهي محاور تتماشى مع رؤية"إكسبو الدوحة للبستنة".

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن حفل اليوم الفخري تضمن زيارة إلى جناح دولة قطر في المعرض وعرضا موسيقيا عسكريا أقيم في هذا الشأن.