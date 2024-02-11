الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

5 معارض ضمن مبادرة أهلا رمضان في الجيزة بتخفيضات ضخمة (فيديو)

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

أكد السيد أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، تواجد معرض أهلا رمضان رئيسي في العمرانية ضمن بالإضافة إلى 4 معارض فرعية أخرى لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

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وزير التموين يعلن موعد انطلاق معارض أهلا رمضان

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تجارية الجيزة تستعد لإطلاق معارض "أهلا رمضان" 20 فبراير

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن هناك تشديدًا على توافر السلع الأساسية بكل أشكالها طوال فترة المعرض وحتى نهاية شهر رمضان، مشيرًا إلى وجود تخفيضات ضخمة بسبب تواصل وزارة التموين مع المصنعين أو المستوردين بشكل مباشر، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات مع الوزارة وكبار التجار لتقليل الأسعار خلال فترة رمضان.

توفير الياميش والتمور في معراض أهلا رمضان

وأضاف أن هناك أيضًا توفير الياميش والتمور وكل ما يحتاجه المواطن من سلع تكميلية لتقليل الحمل على الأسر المصرية.

وأكد أن وزارة التموين توفر العديد من منافذ البيع والعربات المتجولة لتغطية كافة محافظات الجمهورية، وذلك لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن معارض "أهلا رمضان" تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص.

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