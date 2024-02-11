أيمن أشرف: فيتوريا لم يستعد جيدا لأمم إفريقيا

يرى أيمن أشرف لاعب فريق البنك الأهلي أن البرتغالي روي فيتوريا لم يحضر لأمم إفريقيا بشكل جيد.

وقال عبر برنامج كورة كل يوم :"كيروش كان مجهز لأمم إفريقيا وقت توليه بشكل جيد لكن الأمر اختلف مع فيتوريا وكان هناك بعض السلبيات والأخطاء ولم يحضر للبطولة جيدا وهو سبب رئيسي في الخروج من البطولة".

واعلن الاتحاد المصري لكره القدم مساء يوم الثلاثاء الماضي توجيه الشكر الى البرتغالي روي فيتوريا على ان يتم تسويه باقي مستحقاته.

كما اعلن الاتحاد تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب القومي على ان يتم خلال الساعات القليلة القادمة اعلان تقديم حسام حسن مديرا فنيا للفريق القومي واعلان ايضا باقي افراد الجهاز الفني والاداري المعاون للعميد في تجربته الاولى مع الفراعنة.