نجم البرتغال السابق : فيتوريا قوي فنياً لكن التوفيق لم يحالفه مع منتخب مصر

تحدث أرماندو تيكسيرا نجم منتخب البرتغال وبنفيكا وكولن السابق عن مواطنه روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وعن النادي الأهلي والكرة المصرية.

وقال نجم البرتغال السابق لرنامج رقم 10 على القناة الأولى بالتلفزيون المصري مع الإعلامي كريم رمزي ..

- روي فيتوريا مدرب قوي جدا، لكن الكرة حظوظ ولا يمكن تقييم شخص بعينه من خلال بضعة مباريات، فيتوريا حقق نجاحات مميزة ومدرب له شخصية قوية ولكن في المباريات الأخيرة مع منتخب مصر لم يكن موفقا.

- أتذكر الزمالك جيدا عندما كنا في مصر وواجهنا الأهلي وكنا نسمع عن أقوى فريقين في مصر الأهلي والزمالك.

- جوزيه جوميز مدرب مناسب جدا للزمالك وهو مدرب قوي وحقق نجاحات ويليق لاستراتيجية الزمالك.

- الأهلي منذ زمن معروف أوروبيا وعالميا وخسارتنا مع بنفيكا أمام الأهلي علمنا احترام جميع الفرق المصرية.

- الأهلي فريق أوروبي مش محتاج أشبهه بأي فريق من أوروبا.

- محمد صلاح قدم أشياء جيدة لكن الناس مش حاسة بده عشان خروج مصر من دور الستة عشر، ولكن صلاح تأثيره واضح حتى مع ليفربول.