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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريكاردو فورموسينيو: تفاجأت بأداء منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا

محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني السابق لمودرن فيوتشر، أنه تفاجأ بأداء منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

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وقال فورموسينيو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "منتخب مصر فريق قوي ومميز ويملك لاعبين جيدين، ولا أعلم سبب عدم ظهور الفراعنة بأداء باهت خلال البطولة".

أهنئ مدرب نيجيريا على الوصول للنهائي

وأضاف: "أداء منتخب مصر خلال البطولة كان مفاجأة بالنسبة لي"، وتابع: "أهنئ صديقي بيسيرو مدرب نيجيريا على الوصول للنهائي، وأتمنى له الفوز على كوت ديفوار".

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