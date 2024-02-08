حسام حسن مع تركى آل الشيخ وميدو على هامش نهائى موسم الرياض

ظهر حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بصحبة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي في ملعب المملكة أرينا قبل نهائي كأس موسم الرياض الذي يجمع النصر والهلال.

ولبّى حسام حسن وأحمد حسام ميدو، دعوة من المملكة العربية السعودية، لحضور نهائي كأس موسم الرياض، الذي يقام اليوم الخميس بين النصر والهلال حيث يشهد تكريم عدد من اساطير العرب ومن بينهم حسام حسن.

وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد استقر على إقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل لتقديم الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن .

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد مساء أول من أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا ، وإبراهيم حسن مدير للمنتخب.