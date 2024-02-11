حازم إمام: أرفض الهجوم على أيمن عبد العزيز و"الثعلب الصغير"

رفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الهجوم الذى تعرض له أيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للبرتغالي روي فيتوريا بمنتخب مصر.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: " أرفض بشدة الحملة الشرسة الذى يتعرض لها أيمن عبدالعزيز وايضا حازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة، ومن وجهة نظري دائما نجوم الزمالك سواء في المنتخب أو اتحاد الكرة يتعرضون لهجوم".

حازم إمام: جوميز سينجح مع الزمالك.. شيكابالا سعيد

وأكد حازم إمام، أن محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأبيض من الأعمدء الأساسية للقلعة البيضاء ومنتخب مصر، متمنيا له سرعة الشفاء.

وقال: " شيكابالا سعيد بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الزمالك وأتوقع أن الفريق سيحصد أكثر من بطولة هذا الموسم بالشكل الجديد".

وأضاف: "جوزيه جوميز يمتلك شخصية قوية وقادر على النجاح في مهمته مع نادي الزمالك وايضا بالصفقات الجديدة".

وعن منتخب مصر: "سعيد للغاية بتولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني وأتوقع نجاحه لأنه صاحب شخصية قوية".