حازم إمام: جوميز سينجح مع الزمالك.. وشيكابالا سعيد لهذا السبب

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز سينجح مع القلعة البيضاء مشبرًا أن شيكابالا قائد الفريق سعيد بسبب الصفقات الجديدة.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا المذاع على قناة الزمالك: " شيكابالا سعيد بالصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الزمالك وأتوقع أن الفريق سيحصد أكثر من بطولة هذا الموسم بالشكل الجديد".

وأضاف: "جوزيه جوميز يمتلك شخصية قوية وقادر على النجاح في مهمته مع نادي الزمالك وايضا بالصفقات الجديدة".

وعن منتخب مصر: "سعيد للغاية بتولي حسام حسن تدريب المنتخب الوطني وأتوقع نجاحه لأنه صاحب شخصية قوية".

وعن إصابة الونش تمنى حازم إمام عودة مدافع الفريق الأبيض مؤكدا أنه من الأعمدء الأساسية للقلعة البيضاء ومنتخب مصر، متمنيا له سرعة الشفاء.

ويستعد الزمالك بقيادة جوزيه جوميز لمواجهة الاسماعيلي يوم 19 فبراير الحالي في الدوري المصري الممتاز.