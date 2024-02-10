لجان بيطرية للتقصي النشط عن الأمراض الوبائية بالفيوم

قامت مديرية الطب البيطرى بالفيوم، بتنفيذ عدة لجان للتقصى النشط عن الأمراض الوبائية في الماشية والطيور، وذلك تحت إشراف الدكتور زين العابدين علي مدير المديرية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات اليومية لمكافحة الأمراض والأوبئة فى الماشية والطيور، ودعم المزارعين وصغار المربين.

يأتي هذا فى إطار خطة مديرية الطب البيطري للكشف المبكر عن أمراض الماشية والطيور حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، وضمن حملات التقصي النشط للكشف عن بؤر الأمراض الوبائية وسحب العينات من الدواجن والماشية، بقرى وأسواق مركز سنورس، ووضع تقييم للحالة الوبائية للعمل على تنفيذ لجان تحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدي وجدري الأغنام، ومتابعة بؤر الإصابة للقضاء عليها.

وقامت اللجان بالمرور على محلات بيع الطيور الحية والمنازل لتحصين الطيور وأخذ عينات لمرض أنفلونزا الطيور، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمركز سنورس برئاسة الدكتور ياسر زيدان مدير الإدارة، وذلك بعدد من قرى المركز، وعددا من المناطق والأسواق التي تشهد بيع الطيور بقرى المركز، بالإضافة إلى تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية بسوق سنورس العمومي.

وخلال الحملة تم تحصين الطيور بالمنازل وتقديم النصائح للمواطنين بأهمية التحصين، بالإضافة إلى سحب عينات من كافة أنواع الطيور بالأسواق، لإرسالها إلى المعامل المركزية لتحليلها والتأكد من خلوها من الأمراض.

الطب البيطرى تنظم ندوات لتوعية المزارعين وصغار المربين

وفي نفس السياق قامت إدارة الإرشاد بتنفيذ عدة ندوات لتوعية المزارعين وصغار المربين، بأهمية الإستجابة الى لجان التحصين والتسجيل لحماية الماشية من الأمراض والأوبئة.

وأوضح مدير المديرية أن حملات التقصي النشط تقوم حاليا بفحص منطقة حزام بحيرة قارون، وخاصة في مركزي سنورس وأبشواي خلال موسم الطيور المهاجرة التي تصل إلى مياه البحيرة، بالإضافة إلى موسم صيد الطيور والذي يتسبب في انتقال تلك الطيور من منطقة إلى أخرى، وهو ما يساعد على سرعة إنتقال الأمراض والأوبئة في المناطق المتاخمة لبحيرة قارون.

يأتى هذا فى إطار خطة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، لدعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والنهوض بها.