أكرم عفيف يكشف سر احتفاليته في نهائي كأس آسيا

كشف أكرم عفيف نجم منتخب قطر الأول لكرة القدم سر احتفاليته التي جذبت الأنظار وتحدثت عنها الصحف في مباراة منتخب بلاده أمام الأردن بنهائي بطولة كأس أمم آسيا.

وقال أكرم عفيف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: احتفالية الأهداف كانت لزوجتي بسبب حضورها لدعمي لأول مرة من الملعب .

وأضاف أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا وهدافها: " ثقة اللاعبين والمدرب والجماهير كانت الدافع الرئيسي لتسجيل ركلات الجزاء بنجاح في مباراة صعبة مثل نهائي آسيا ".

وكان أكرم عفيف قد احتفل بطريقة جديدة ومختلفة جذبت الأنظار على طريقة السحراء في تغيير ورقة "الكوتشينة" مستخدمًا خفة اليد والمهارة أمام احدى الكاميرات في الملعب، بطريقة نالت إعجاب الجماهير.

توج منتخب قطر ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد الانتصار على الأردن بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لوسيل في نهائي البطولة الآسيوية، ليحصد نجمته الثانية في تاريخه.

وسجل أكرم عفيف أهداف المنتخب القطري الثلاثة من 3 ركلات جزاء، وحقق لقب هداف البطولة بـ8 أهداف.

وكان منتخب قطر توج ببطولة كأس آسيا في النسخة الماضية بعد الانتصار على اليابان، فيما فشل الأردن في تحقيق اللقب الأول له في تاريخه بعدما صعد للنهائي لأول مرة.