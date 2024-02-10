قطر تسيطر على جوائز كأس آسيا.. "عفيف" الهداف والأفضل بالبطولة

سيطرت قطر على جوائز بطولة كأس آسيا بعد تتويجها بالبطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي على حساب نظيره منتخب الأردن بإنتصارها على النشامى بثلاث أهداف مقابل هدف.

حصد أكرم عفيف نجم منتخب قطر جائزتي الأفضل في بطولة كأس آسيا والهداف بعد إحرازه "هاتريك" في شباك الأردن في النهائي الآسيوي على ستاد لوسيل.



سجل أكرم عفيف ثلاث أهداف ليرفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف لينفرد بصدارة هدافي بطولة كأس آسيا، بعدما تخطى العراقي أيمن حسين صاحب الـ 6 أهداف، كما أن نجم العنابي ساهم بـ 11 هدف خلال البطولة الآسيوية في رقم مميز وغير مسبوق في كأس آسيا.



استهل "عفيف" مشواره في البطولة بتسجيل هدف في شباك لبنان، التي انتهت بفوز العنابي بثلاثية نظيفة، قبل أن يسجل في شباك طاجيكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم سجل في شباك فلسطين في ثمن النهائي، كما بصم "عفيف" وسجل هدفا في شباك إيران في نصف نهائي كأس آسيا، بعد انتصار العنابي بثلاث أهداف مقابل هدفين.



فيما حصد برشم حارس قطر على جائزة الحارس الأفضل في بطولة كأس آسيا، فيما فاز العنابي بجائزة اللعب النظيف في البطولة.

