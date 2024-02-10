هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب مرة أخرى؟

تداول نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيرة، اخبار حول عودة المطربة شيرين عبد الوهاب إلى الفنان حسام حبيب، وذلك بعد انفصالهما مؤخراً.

ولم يخرج الثنائي بتأكيد أو نفي الخبر حتى الآن، بينما اكتفوا بالصمت فقط.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب، طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان "الدهب"، عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

وأغنية الدهب، كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وتعد هذه الأغنية هي الأولى لشيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا بعد الصلح بينهما وعودة التعاون بينهما مجددا من خلال إنتاج بعض الأغنيات المنفردة.

ويذكر أن تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلا غنائيا، يوم 17 من فبراير الجاري على خشبة مسرح ⁧‫الفوروم دوبيروت‬⁩.

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.