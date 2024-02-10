عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد الجوية في ليبيا تحذر

تحذير شديد اللهجة أصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، مؤكدا أن هناك عاصفة رملية قادمة يوم الغد الأحد، نتيجة رياح جنوبية نشطة قد تصل سرعتها إلى 70 كيلو متر في الساعة وتتسبب في انخفاص الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا، مصحوبة برياح جنوبية نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كيلو متر في الساعة يوم الغد على الجبل الأخضر وبعض مناطق الشمال الغربي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصة على الشمال الغربي.

سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق في ليبيا

توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أشارت إلى تكاثر السحب من حين لآخر على الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتشمل بعض مناطق الجنوب فزان والمناطق المجاورة لها، الواحات قد تصحبها خلايا رعدية احيانا على هذه المناطق.

وتشير توقعات خبراء الأرصاد إلى رياح جنوبية فجنوبية غربية علي بعض المناطق من غرب ليبيا مع تكاثر للسحب وفرصة لهطول أمطار متفرقة الليلة على أجزاء من الشمال الغربي، وتتغير الرياح من نهار الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة أحيانا وانخفاض الحرارة.