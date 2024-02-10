توجيهات وزير التربية والتعليم قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التعليمات النهائية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وذكر متحدث التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر عدة توجيهات للمديريات التعليمية للعمل بها استعدادا لانطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس.

توجيهات وزير التربية والتعليم

وأوضح متحدث التربية والتعليم أن الوزير وجه بخمس توجيهات مهمة للغاية، وهي متابعة انتهاء أعمال الصيانة في المدارس خلال إجازة نصف العام الدراسي، وتوريد الكتب الدراسية خلال هذا الأسبوع، وتفعيل الغياب الإلكتروني خلال الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة مجموعات الدعم المدرسي والتوسع بها.

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أن تفعيل الغياب الإلكتروني لطلاب المدارس موجود من بداية العام الدراسي لجميع الصفوف الدراسية، إلا أن الوزير شدد على متابعة تفعليه لضمان عدم تغيب الطلاب عن المدارس.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم متابعة الوزير لانتهاء أعمال الصيانة بالمدارس التي تحتاج إلى ذلك خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف متحدث وزارة التربية والتعليم أن الوزير نبه على جميع المديريات التعليمية بسرعة توزيع الكتب المدرسية لجميع الصفوف التعليمية خلال الأسبوع الجاري حتى يتمكن الطلاب من الاستذكار.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة أتاحت الكتب المدرسية لجميع الصفوف الدراسية على موقعها الإلكتروني بصيغة PDF ليتمكن الطلاب من الإطلاع عليها بالإضافة إلى توفير مواد تعليمية وتدريبية تشتمل الأسئلة وإجاباتها.

وتابع متحدث وزارة التربية والتعليم أن الوزارة حرصت في المواد التعليمية المقدمة على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، وتتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأن الوزير يشدد دائما على مجموعات الدعم المدرسي والتوسع فيها في جميع المحافظات لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وإتاحة الفرصة للطلاب لتحصيل المعلومة بشكل إضافي وبأقل التكاليف.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 اليوم السبت في عدد من المحافظات وينطلق في بقية أنحاء الجمهورية غدا الأحد الموافق 11 فبراير 2024.











