الجيش اللبناني: ضبط شخصين لتشكيلهما مع آخرين عصابة لترويج المخدرات ببيروت والبقاع

أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على مواطن لبناني وآخر سوري لتشكيلهما مع آخرين عصابة لترويج المخدرات في بيروت والبقاع.

وأكد الجيش اللبناني في بيان اليوم أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض أمس في بلدة دورس ببعلبك على مواطن لبناني وآخر سوري لتشكيلهما مع آخرين عصابة، كما عثرت بحوزتهما على سلاح حربي وكمية من الذخائر.

وأوضح الجيش أن المواطن اللبناني مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات الضبط والإحضار لارتكابه عدة جرائم منها إطلاق النار مع آخرين على دورية من مديرية المخابرات قبل نحو عام في بلدة حورتعلا ببعلبك ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين حينها.