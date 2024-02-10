جوجل تستعد لمستقبل البحث فيه ليس الملك

لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل GOOGLE، سوندار بيتشاي، يحب الويب. يستيقظ كل صباح ويقرأ Techmeme، وهو مجمع أخبار متألق بالروابط، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر الويب. ويقول إن شبكة الإنترنت تتسم بالديناميكية والمرونة، ولا يزال بإمكانها - بمساعدة محرك البحث - توفير أي معلومات يبحث عنها الشخص.

ومع ذلك، فإن الويب وطبقة البحث المهمة الخاصة به تشهد تغيرًا. يمكننا جميعًا أن نرى ذلك يحدث: تتحدى تطبيقات الوسائط الاجتماعية والفيديو القصير والذكاء الاصطناعي التوليدي مُثُلنا القديمة حول ما يعنيه العثور على المعلومات عبر الإنترنت. معلومات الجودة على الانترنت. يرى بيتشاي ذلك أيضًا. لكن لديه قوة أكبر من معظم الآخرين لتوجيهها.

تشير الطريقة التي يطرح بها بيتشاي برنامج Gemini، أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي من Google حتى الآن، إلى أنه بقدر ما يحب شبكة الويب الجيدة، فهو مهتم أكثر بنسخة مستقبلية منها. يجب أن يكون كذلك: روبوتات الدردشة قادمة من أجله.

أعلنت Google اليوم أن برنامج الدردشة الآلي الذي أطلقته لمواجهة ChatGPT التابع لشركة OpenAI، Bard، سيحصل على اسم جديد: Gemini، مثل نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد عليه والذي تم الكشف عنه لأول مرة في ديسمبر. أصبح برنامج Gemini chatbot أيضًا متنقلًا، ويبتعد قليلاً عن مرحلته "التجريبية" ويقترب من التوفر العام. وسيكون له تطبيق خاص به على نظام Android وموضع رئيسي في تطبيق بحث Google على نظام iOS. وسيتم أيضًا تقديم الإصدار الأكثر تقدمًا من Gemini كجزء من حزمة اشتراك Google One بقيمة 20 دولارًا شهريًا.

من خلال إطلاق أقوى إصدار من Gemini مع نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، تستهدف Google بشكل مباشر خدمة ChatGPT سريعة الصعود وخدمة الاشتراك ChatGPT Plus. يقوم بيتشاي أيضًا بتجربة رؤية جديدة لما تقدمه جوجل، وليس استبدال البحث، حتى الآن، ولكن بناء بديل لمعرفة ما سينجح.

يقول بيتشاي، متحدثًا مع WIRED قبل إطلاق Gemini: "هذه هي الطريقة التي تعاملنا بها دائمًا مع البحث، بمعنى أنه مع تطور البحث، ومع ظهور الهاتف المحمول وتغير تفاعلات المستخدم، تكيفنا معه". "في بعض الحالات، نقود المستخدمين، كما هو الحال مع الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط. لكني أريد أن أكون مرنًا بشأن المستقبل، وإلا فسنخطئ”.

"متعدد الوسائط" هو أحد الأشياء المفضلة لدى Pichai حول نموذج Gemini AI - وهو أحد العناصر التي تدعي Google أنها تميزها عن أحشاء ChatGPT من OpenAI ومساعدي Copilot AI من Microsoft، والتي يتم تشغيلها أيضًا بواسطة تقنية OpenAI. وهذا يعني أن جيميني تم تدريبه باستخدام البيانات بتنسيقات متعددة، ليس فقط النص، ولكن أيضًا الصور والصوت والرموز. ونتيجة لذلك، فإن النموذج النهائي يجيد جميع هذه الأوضاع أيضًا، ويمكن مطالبته بالاستجابة باستخدام النص أو الصوت أو عن طريق التقاط صورة ومشاركتها.

"هذه هي الطريقة التي يعمل بها العقل البشري، حيث تبحث باستمرار عن الأشياء ولديك رغبة حقيقية في الاتصال بالعالم الذي تراه"، يقول بيتشاي بحماس، قائلاً إنه سعى منذ فترة طويلة إلى إضافة هذه الإمكانية إلى تكنولوجيا جوجل. "ولهذا السبب أضفنا ميزة البحث المتعدد في بحث Google، ولهذا السبب قمنا باستخدام Google Lens [للبحث المرئي]. لذلك مع Gemini، وهو متعدد الوسائط في الأصل، يمكنك وضع الصور فيه ثم البدء في طرح الأسئلة عليه. تلك اللمحة إلى المستقبل هي المكان الذي يشرق فيه حقًا.

تجري جوجل أيضًا تجربة موازية باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل واجهة البحث الأساسية الخاصة بها، وإطلاق تجربة بحث توليدية تقدم إجابات تشبه برامج الدردشة الآلية قبل قائمة الإعلانات والروابط المألوفة.

قالت الشركة قبل بضعة أسابيع فقط إنها لا تتوقع "لحظة تبديل الضوء" عندما تحل تجربة البحث التوليدية محل بحث Google كما نعرفه بالكامل. لكن جوجل تخطط لدفع "حدود ما هو ممكن"، والتفكير في "أي حالات الاستخدام مفيدة" و"تتمتع بالتوازن الصحيح بين زمن الوصول والجودة والواقعية"، كما تقول ليز ريد، نائب الرئيس والمدير العام للبحث، قال في ذلك الوقت. ومثلها مثل بيتشاي، يبدو أنها تعتقد أن الوقت قد حان لتجربة بعض البدائل الجذرية لنموذج جوجل الراسخ.

يقول بيتشاي إن جوجل تركز في الوقت الحالي على الحصول على تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدية بشكل صحيح، لكنه "منفتح على الاحتمالات المتعلقة بكل من تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدية المدفوعة والمدعومة بالإعلانات".

riences. وهو يرفض القول ما إذا كان عرض Gemini المدفوع سيظل خاليًا تمامًا من الإعلانات، لكنه أشار إلى منتج آخر مملوك لشركة Google حيث يمكن إزالة الإعلانات تمامًا.

يقول بيتشاي: "لقد كان يوتيوب مثالاً جيدًا جدًا على ذلك"، في إشارة إلى الطبقة المدفوعة الخالية من الإعلانات التي بدأ يوتيوب تجربتها منذ عدة سنوات. "تسمح لنا الإعلانات بتقديم المنتجات لعدد أكبر من الأشخاص، ولكن ستكون هناك حالات من الاشتراكات تسمح للأشخاص بالحصول على تجربة مختلفة." ويضيف: "أستطيع أن أتخيل نفس المستخدم يتنقل ذهابًا وإيابًا بين البحث المجاني واشتراك جيميني". بمعنى آخر، لن يعد البحث التوليدي بمثابة طبق جانبي للبحث، بل عنصر قائمة رئيسية - وإن كان أكثر تكلفة.

ينصح بالحذر

هناك سبب كبير آخر وراء رغبة Google في تحصيل أموال مقابل خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها: فهي تساعد في تحمل تكاليف الحوسبة الهائلة المرتبطة بالتدريب وتشغيل نموذج لغة كبير.

"نحن قادرون على المضي قدمًا على مدار 25 عامًا - إذا كان هناك شيء ما في يوم الصفر يكلف هذا القدر من التكلفة، فما هي تكلفة أداء نفس المهمة بعد عام من الآن، وما إلى ذلك؟" يقول بيتشاي. "لقد أخذنا في الاعتبار الكفاءات التي سنكتسبها من النماذج الأساسية، ثم نقوم بتسعيرها بطريقة نعتقد أنها منطقية."

مهما كانت دوافع جوجل وراء بيع الاشتراكات في برنامج الدردشة الآلي، فإن التكنولوجيا التي يقدمها يجب أن تعمل بشكل موثوق. يعترف بيتشاي بأن Google Gemini، حتى الإصدار المتقدم، لا يزال يخاطر بالهلوسة بالطريقة التي فعلها Bard أو كما فعلت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى. يقول بيتشاي: "نريد أن يكون الناس على دراية بذلك". "أعتقد أن التكنولوجيا مفيدة لكثير من الناس. ولكن يجب استخدامها بالطريقة الصحيحة وما زال لدي مخاوف بشأن اعتماد الأشخاص عليها.